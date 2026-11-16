Sant Kabir Nagar News: शांतिभंग की आशंका में 12 गिरफ्तार

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संतकबीरनगर। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने रविवार को अभियान चलाकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत कार्रवाई की गई। जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारा। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने तीन, महुली पुलिस ने दो, बेलहर कला पुलिस ने चार और धर्मसिंहवा पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ समस्त आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जहां से उन्हें जमानत दे दी गई। संवाद