Sambhal News: गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से रायबरेली के युवक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हादसा बृहस्पतिवार की रात करीब तीन बजे गांव किरारी के निकट हुआ। प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक के मुताबिक, आर्टिगा कार प्रयागराज की ओर जा रही थी। तभी गांव किरारी के निकट ट्रक की टक्कर लगने से हादसा हो गया। हादसे में मंदीप सिंह व शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के निकट एक निजी अस्पताल में लाया गया। यहां चिकित्सक ने मंदीप सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं, शिवम को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल शिवम का उपचार मुरादाबाद के निजी अस्पताल में हो रहा है।प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि चालक ट्रक लेकर मौके से भाग गया। क्षतिग्रस्त कार को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।