Sambhal News: फुफेरे भाई से मिलकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

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पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। असमोली सीओ अमन सिंह ने बताया कि वाहन की तलाश की जा रही है। आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा।बृहस्पतिवार को अमन त्यागी बाइक पर सवार होकर ऐंचोड़ा कंबोह स्थित अपने फुफेरे भाई सचिन त्यागी से मिलने गया था। देर शाम वापस घर लौटते समय मनोटा-ऐंचोड़ा कंबोह मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गौरव सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को असमोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया। परिजन घायल को आनन-फानन में मुरादाबाद के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मौत की सूचना मिलते ही पत्नी आशी और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक अपने पीछे चार वर्षीय बेटी पार्थवी को छोड़ गए हैं।