Sambhal News: नौकरी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 03 Sep 2026 12:41 AM IST
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सरायतरीन। बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला से दुष्कर्म किया गया है। महिला का आरोप है कि दिल्ली में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया है। घटना 28 जुलाई की रात 1 बजे हुई थी। पीड़ित महिला की तहरीर पर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। महिला ने बताया कि उसका पति पहले से ही दिल्ली में नौकरी करता है। युवक मनोज ने महिला को भी दिल्ली में नौकरी दिलाने का वादा किया था। दुष्कर्म के बाद युवक नौकरी लगवाने में टालमटोल करने लगा। इसके बाद महिला ने थाना पुलिस से शिकायत की। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। संवाद
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