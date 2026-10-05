Sambhal News: पिकअप की टक्कर से फॉर्च्यूनर कार सवार दो लोग घायल
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:33 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:33 AM IST
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बहजोई। हाईवे पर पिकअप वाहन की टक्कर से फॉर्च्यूनर कार सवार जिला गाजियाबाद के थाना कविनगर के सोना गार्डन के निकट पांडव नगर निवासी विजय चौधरी व साथी जिला मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र निवासी शाहनवाज घायल हो गए।
कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस को दी गई हादसे की तहरीर में घायल विजय चौधरी ने बताया कि वह रविवार को अपनी फॉर्च्यूनर कार से गाजियाबाद से बबराला जा रहा था। तभी दोपहर करीब साढ़े बारह बजे बहजोई की ओर से बबराला जाते समय रास्ते में गांव पाठकपुर में सामने से आ रहे पिकअप वाहन ने उसकी कार में टक्कर मार दी।
इससे वह व उसका साथी घायल हो गए। साथ ही, उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक ने बताया कि हादसे की तहरीर मिली है। जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वहीं, पिकअप वाहन व चालक पुलिस के कब्जे में हैं।
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कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस को दी गई हादसे की तहरीर में घायल विजय चौधरी ने बताया कि वह रविवार को अपनी फॉर्च्यूनर कार से गाजियाबाद से बबराला जा रहा था। तभी दोपहर करीब साढ़े बारह बजे बहजोई की ओर से बबराला जाते समय रास्ते में गांव पाठकपुर में सामने से आ रहे पिकअप वाहन ने उसकी कार में टक्कर मार दी।
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इससे वह व उसका साथी घायल हो गए। साथ ही, उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मलिक ने बताया कि हादसे की तहरीर मिली है। जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वहीं, पिकअप वाहन व चालक पुलिस के कब्जे में हैं।
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