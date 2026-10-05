Sambhal News: ग्रीन फील्ड परियोजनाः प्रभावित लोगों को न्याय देने की मांग

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बैठक में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के कारण किसानों की जमीन और मकानों पर पड़ने वाले प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि विकास परियोजनाओं से अनेक किसान परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन, मकान और आजीविका से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि किसान परिवार की रोजी-रोटी और पहचान का आधार है।यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यादव युवा संघ ने प्रभावित किसानों के अधिकारों की लड़ाई कानूनी, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने का संकल्प लिया। अध्यक्ष जीतपाल यादव ने कहा कि किसी भी परिवार के साथ अन्याय या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।किसानों के अधिकारों पर संघ का रुखजीतपाल यादव ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य विकास का विरोध करना नहीं है। संघ का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के नाम पर किसानों के अधिकारों का हनन न हो। उन्होंने उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता और न्याय की मांग की। इससे किसानों की जीविका और भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। संघ ने कहा कि वे प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं।