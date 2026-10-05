Sambhal News: पीडब्ल्यूडी ने किया भुगतान... बिजली निगम नहीं कर रहा काम
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:35 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:35 AM IST
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संभल। नगर के प्रमुख चंदौसी चौराहे के चौड़ीकरण में बिजली के खंभों का न हटना बाधा बना हुआ है। कई माह बीत जाने के बावजूद ये पोल नहीं हट सके हैं। इससे लोग दुश्वारियां झेल रहे हैं और काम में देरी भी हो रही है। इस चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा भी लगाई जानी प्रस्तावित है। शहर का प्रमुख चौराहा अव्यवस्थाओं का शिकार है।
शासन ने चंदौसी चौराहे के चौड़ीकरण के लिए 62 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा एक तरफ पुलिया बॉक्स बनाने का काम किया गया है। चौराहे के चौड़ीकरण में पहले बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर हटाए जा चुके थे। अब विद्युत पोल काम में बाधक बने हुए हैं। बिजली निगम को इन्हें हटवाना है। पीडब्ल्यूडी ने बिजली निगम को जुलाई 2025 में 10.80 लाख रुपये का भुगतान किया था।
नवंबर में भी 4.56 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसके बावजूद खंभे नहीं हटाए जाने से काम रुका है। बिजली निगम के एक्सईएन रघुनाथ तित्तल का कहना है कि एक दो दिन में विद्युत पोल हटवा दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारी की गई है।
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बिजली निगम को ट्रांसफार्मर, लाइन और पोल शिफ्टिंग के लिए एस्टीमेट धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। बिजली निगम के अधिकारियों से काम शुरू कराने के लिए कहा भी गया है। पोल हट जाएंगे तो चौड़ीकरण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
सुनील प्रकाश, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी संभल
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शासन ने चंदौसी चौराहे के चौड़ीकरण के लिए 62 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा एक तरफ पुलिया बॉक्स बनाने का काम किया गया है। चौराहे के चौड़ीकरण में पहले बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर हटाए जा चुके थे। अब विद्युत पोल काम में बाधक बने हुए हैं। बिजली निगम को इन्हें हटवाना है। पीडब्ल्यूडी ने बिजली निगम को जुलाई 2025 में 10.80 लाख रुपये का भुगतान किया था।
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नवंबर में भी 4.56 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसके बावजूद खंभे नहीं हटाए जाने से काम रुका है। बिजली निगम के एक्सईएन रघुनाथ तित्तल का कहना है कि एक दो दिन में विद्युत पोल हटवा दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारी की गई है।
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बिजली निगम को ट्रांसफार्मर, लाइन और पोल शिफ्टिंग के लिए एस्टीमेट धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। बिजली निगम के अधिकारियों से काम शुरू कराने के लिए कहा भी गया है। पोल हट जाएंगे तो चौड़ीकरण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
सुनील प्रकाश, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी संभल