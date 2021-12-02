Sambhal News: करंट से डीजे ऑपरेटर की मौत के मामले में दो गिरफ्तार

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आरोप है कि कमेटी के लोगों ने डीजे ऑपरेटर अमन निवासी मोहम्मदपुर बांगर थाना हसनपुर जिला अमरोहा पर आवाज बढ़ाने और चलते जनरेटर पर तार सही करने का दबाव बनाया, जिससे उसे करंट लग गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस मामले में छह नामजद व अन्य अज्ञात कमेटी सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।एसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष बोबिंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने नरौली से मोहम्मदपुर बाबई मार्ग से मेहसर और फरमान निवासी मोहम्मदपुर बाबई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। संवाद