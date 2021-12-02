Sambhal News: मेरठ, अलीगढ़, आगरा समेत छह शहरों के लिए जाएंगी बसें

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संभल रोडवेज बस स्टैंड के प्रभारी शंकर पाल ने बताया कि यह व्यवस्था तीन दिनों के लिए लागू की गई है। बहनों को भाइयों के घर पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसलिए यह सुविधा दी गई है। परिचालक महिला यात्रियों से किराया नहीं लेंगे। वे सफर का रिकॉर्ड रखने के लिए शून्य रुपये का टिकट जारी करेंगे। संभल से मुरादाबाद के लिए 32 रोडवेज बसें चलती हैं। कुल 52 बसें संभल रोडवेज स्टैंड से अन्य स्थानों तक रवाना होंगी।बताया कि संभल से मुरादाबाद के लिए एक बस प्रतिदिन चार फेरे लगाती है। रक्षाबंधन पर तीन दिन के लिए बसों के फेरे चार से बढ़ाकर पांच किए गए हैं। इससे महिलाओं को यात्रा करने में सहूलियत मिलेगी। अनुबंधित बसें भी एक अतिरिक्त चक्कर लगाएंगी।0000000आगरा, अलीगढ़ समेत पांच अन्य शहरों के लिए भी सेवासंभल रोडवेज स्टैंड से मेरठ के लिए तीन बसें चलती हैं। ये बसें सुबह सात बजे, आठ बजे और दोपहर में रवाना होगी। अलीगढ़ के लिए पौने सात बजे और सवा सात बजे बस मिलेगी। इसके अलावा 7:30 बजे आगरा के लिए भी बस रवाना होगी। कैराना और बुलंदशहर के लिए भी बस जाएगी।