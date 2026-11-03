Sambhal News: बंदरों के झुंड ने ग्रामीण पर किया हमला, गांव में दहशत

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गांव निवासी शान मियां के घर में बंदर घुस आए थे। जब वह उन्हें भगाने लगे तो झुंड ने उन पर हमला बोल दिया। परिजन उन्हें तत्काल निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उपचार के बाद घर भेज दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक यह पहली घटना नहीं है।तीन महीने पहले भी शान मियां बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं। गांव में आए दिन बंदर बच्चों और राहगीरों पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बंदरों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए ताकि गांव को राहत मिल सके। संवाद