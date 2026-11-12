Sambhal News: गर्भवती का शव फंदे पर लटका मिला, दहेज हत्या का आरोप

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दीपा के पिता तेजपाल सिंह ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 30 अप्रैल 2025 को चंदूनगला निवासी युवक से हुई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। पति, सास, ससुर और जेठ पर दीपा को प्रताड़ित करने का आरोप है।वे दीपा के साथ अक्सर मारपीट भी करते थे। पिता ने आरोप लगाया कि मंगलवार की रात दीपा के साथ फिर से मारपीट की गई। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है। मृतका चार माह की गर्भवती थी।गुन्नौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकित मिश्रा ने बताया कि महिला की मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना पुलिस सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा।