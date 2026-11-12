Sambhal News: मारपीट से महिला की मौत, पांच के खिलाफ रिपोर्ट

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घटना सोमवार शाम चार बजे हुई थी। धनारी थाना क्षेत्र के चनपुरा निवासी जुगेन्द्र ने आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी राधा की शादी आठ-नौ महीने पहले विशाल से हुई थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज में बाइक और सोने की चेन मांग रहे थे।सोमवार शाम चार बजे राधा के साथ मारपीट की गई। राधा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात ग्यारह बजकर तीस मिनट पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया।क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर कार्रवाई हुई है। खजरा खाकम निवासी विशाल, पप्पू और मालवती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। बबराला थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी विकास और प्रेमपाल भी आरोपियों में शामिल हैं।