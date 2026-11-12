Sambhal News: मारपीट के अलग-अलग मामलों में आठ लोगों पर कार्रवाई

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पुलिस के अनुसार, मंगलवार को क्षेत्र में निगरानी के दौरान विवाद और झगड़े की आशंका को देखते हुए आठ लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें गांव भिरावटी के राजू और सुलेंद्र शामिल हैं। गांव बाजूपुर से मुकेश, मुनेश, सुरेश और हरिओम को भी पकड़ा गया। एक अन्य मामले में, गांव डरोली में युवक दीपक के साथ मारपीट हुई थी।उसे बचाने पहुंचे परिजनों से गाली गलौज और हमला करने के आरोप में प्रेम और इंद्रपाल को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि सभी आठ आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत चालान किया गया। इसके बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।पुलिस ने गांव भिरावटी से राजू और सुलेंद्र को हिरासत में लिया। गांव बाजूपुर से मुकेश, मुनेश, सुरेश और हरिओम को पकड़ा गया। डरोली गांव में मारपीट और गाली गलौज के मामले में प्रेम और इंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई। यह कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। सभी आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत न्यायालय में पेश किया गया।