Sambhal News: ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन महिलाओं की मौत, 12 घायल

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ट्रॉली में 19 लोग सवार थे। यह सभी मैनाठेर क्षेत्र के गांव लधुपुरा में एक रिश्तेदार के यहां हुई गमी में शामिल होने जा रहे थे। एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ट्रैक्टर का एक्सल टूटना सामने आई है।मृतका चंदादेवी के पति हरकेश ने बताया कि उनके तहेरे बहनोई की मैनाठेर के गांव लधुपुरा में मौत हो गई थी। परिवार के 19 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। फतेहउल्ला गंज पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी पर ट्रैक्टर का एक्सल टूट गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। उनकी पत्नी समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई है।उन्होंने बताया कि घायलों में गांव निवासी विजय सिंह, महेंद्र सिंह, वीरवती, आशा, प्रेमपाल, श्यामलाल, राजकुमार, संतोष देवी, बाला और रेखा घायल हुई हैं। घटना की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे एसडीएम विकास चंद्र और सीओ कुलदीप सिंह ने घायलों का हालचाल जाना और पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।