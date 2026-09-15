Sambhal News: खेत में मिला युवक, सिर में लगी थी गोली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस को मौके से तमंचा, कारतूस और खोखा मिला है। असमोली सीओ अमन सिंह ने बताया कि आत्महत्या के प्रयास का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि परिजनों ने किसी भी तरह के तनाव या विवाद से इनकार किया है।परिजनों ने बताया कि संजय पुताई का काम करता है। चार महीने पहले ही शादी हुई है। रविवार को संजय नशे की हालत में था और वह घर से करीब एक किलोमीटर दूर ताऊ कुलदीप सैनी के खेत पर चला गया था। वहां गोली लगी हालत में पड़ा था। लोगों की सूचना पर पहुंचे तो माथे पर गोली लगी थी। आसपास शराब के गिलास और अन्य सामान पड़ा था।सीओ ने बताया कि युवक ने यह कदम क्यों उठाया है इसकी जानकारी स्वस्थ होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। थाना पुलिस आगे की जांच कर रही है। परिजनों की ओर से कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है।