Sambhal News: हाइड्रा मशीन के हुक से लटका मिला मजदूर का शव
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:57 AM IST
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चंदौसी। मंडी समिति रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर रविवार रात एक मजदूर ने हाइड्रा मशीन के हुक से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतक की पहचान झारखंड निवासी शशिकांत (19) के रूप में हुई है। वह पिछले डेढ़ माह से ठेकेदार के अधीन ओवरब्रिज निर्माण में मजदूरी कर रहा था। शशिकांत मंडी समिति के पास मजदूरों के लिए बने अस्थायी कमरों में रहता था। रविवार रात करीब 11 बजे एक साथी मजदूर ने शशिकांत का शव देखा। शव निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे हाइड्रा मशीन के हुक से गमछे के सहारे लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाल संत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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मृतक की पहचान झारखंड निवासी शशिकांत (19) के रूप में हुई है। वह पिछले डेढ़ माह से ठेकेदार के अधीन ओवरब्रिज निर्माण में मजदूरी कर रहा था। शशिकांत मंडी समिति के पास मजदूरों के लिए बने अस्थायी कमरों में रहता था। रविवार रात करीब 11 बजे एक साथी मजदूर ने शशिकांत का शव देखा। शव निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे हाइड्रा मशीन के हुक से गमछे के सहारे लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाल संत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद