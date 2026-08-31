Sambhal News: जंगल में बने घर को चोरों ने बनाया निशाना, अलमारी तोड़ उड़ाए चार लाख
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 31 Aug 2026 01:31 AM IST
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असमोली। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव पंसुखा मिलक में चोरों ने एकांत में बने घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोर ताला तोड़कर घर में घुसे और अलमारी से एक लाख की नकदी समेत करीब चार लाख रुपये के जेवर समेटकर फरार हो गए।
गांव निवासी गौरव का मकान गांव के बाहरी छोर पर जंगल में स्थित है। गौरव पिछले दो-तीन दिन से काम से बाहर गए हुए हैं। घर पर पत्नी पूजा देवी अपने दो बेटों दक्ष और रितिक के साथ अकेली थीं। शनिवार रात पूजा देवी दोनों बच्चों के साथ बरामदे में सो रही थीं। घर के मुख्य दरवाजे पर गेट नहीं लगा होने का फायदा उठाकर चोर देर रात अंदर घुस आए।
चोरों ने कमरे का ताला तोड़ा और फिर अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखी एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए। सुबह करीब पांच बजे पूजा देवी की नींद खुली तो कमरे के ताले टूटे देख उसके होश उड़ गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पूजा देवी ने बताया कि भैंस बेचकर मिले एक लाख रुपये उन्होंने अलमारी में रखे थे, जो चोर ले गए।
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थानाध्यक्ष शाह फैसल ने बताया कि तहरीर मिल गई है, रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल किनारे बसे घरों में रात में गश्त न होने से चोर बेखौफ हो रहे हैं।
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गांव निवासी गौरव का मकान गांव के बाहरी छोर पर जंगल में स्थित है। गौरव पिछले दो-तीन दिन से काम से बाहर गए हुए हैं। घर पर पत्नी पूजा देवी अपने दो बेटों दक्ष और रितिक के साथ अकेली थीं। शनिवार रात पूजा देवी दोनों बच्चों के साथ बरामदे में सो रही थीं। घर के मुख्य दरवाजे पर गेट नहीं लगा होने का फायदा उठाकर चोर देर रात अंदर घुस आए।
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चोरों ने कमरे का ताला तोड़ा और फिर अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखी एक लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए। सुबह करीब पांच बजे पूजा देवी की नींद खुली तो कमरे के ताले टूटे देख उसके होश उड़ गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पूजा देवी ने बताया कि भैंस बेचकर मिले एक लाख रुपये उन्होंने अलमारी में रखे थे, जो चोर ले गए।
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थानाध्यक्ष शाह फैसल ने बताया कि तहरीर मिल गई है, रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल किनारे बसे घरों में रात में गश्त न होने से चोर बेखौफ हो रहे हैं।