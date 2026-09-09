Sambhal News: अभियान के बाद भी नहीं माने...नियमों को रौंदते रहे ऑटो चालक

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रविवार को बहजोई के पास मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में तीन परमिट वाले ऑटो में सवार छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच लोग घायल हो गए थे। इसके बाद भी ऑटो चालक तीन सवारियों के परमिट वाले ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां भरकर नियमों को रौंद रहे हैं।मंगलवार को पुलिस ने ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसके बाद भी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। संभल-चंदौसी मार्ग पर भी ऑटो यात्रियों से भरे हुए दिखाई दिए और यही हाल चंदौसी से बहजोई और बिलारी मार्ग का दिखाई दिया। गुन्नौर, बबराला और रजपुरा में पूरी तरह अनदेखी की गई। ऑटो के साथ ई-रिक्शा में भी यात्रियों के लटके हुए होने की तस्वीर सामने आई हैं।0000000सुबह सात बजे से विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यह अभियान चलता रहेगा। नियमों के अनुसार ही संचालन कराया जाएगा। -जगरोशन सिंह, प्रभारी, यातायात पुलिस, संभल