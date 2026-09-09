Sambhal News: अभियान के बाद भी नहीं माने...नियमों को रौंदते रहे ऑटो चालक
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:54 AM IST
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संभल। बहजोई के पास रविवार को हादसे में ऑटो सवार छह लोगों की मौत के बाद भी नियमों की अनदेखी कर ऑटो चालक सवारियां ढो रहे हैं। तीन सवारियों का परमिट होने के बावजूद 11 से 12 बैठा कर दौड़ रहे हैं। मंगलवार को पुलिस के अभियान चलाने के बाद ऑटो चालक यातायात के नियमों को रौंदते नजर आए।
रविवार को बहजोई के पास मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में तीन परमिट वाले ऑटो में सवार छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच लोग घायल हो गए थे। इसके बाद भी ऑटो चालक तीन सवारियों के परमिट वाले ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां भरकर नियमों को रौंद रहे हैं।
मंगलवार को पुलिस ने ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसके बाद भी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। संभल-चंदौसी मार्ग पर भी ऑटो यात्रियों से भरे हुए दिखाई दिए और यही हाल चंदौसी से बहजोई और बिलारी मार्ग का दिखाई दिया। गुन्नौर, बबराला और रजपुरा में पूरी तरह अनदेखी की गई। ऑटो के साथ ई-रिक्शा में भी यात्रियों के लटके हुए होने की तस्वीर सामने आई हैं।
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सुबह सात बजे से विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यह अभियान चलता रहेगा। नियमों के अनुसार ही संचालन कराया जाएगा। -जगरोशन सिंह, प्रभारी, यातायात पुलिस, संभल
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रविवार को बहजोई के पास मुरादाबाद-आगरा नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में तीन परमिट वाले ऑटो में सवार छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच लोग घायल हो गए थे। इसके बाद भी ऑटो चालक तीन सवारियों के परमिट वाले ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां भरकर नियमों को रौंद रहे हैं।
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मंगलवार को पुलिस ने ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसके बाद भी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। संभल-चंदौसी मार्ग पर भी ऑटो यात्रियों से भरे हुए दिखाई दिए और यही हाल चंदौसी से बहजोई और बिलारी मार्ग का दिखाई दिया। गुन्नौर, बबराला और रजपुरा में पूरी तरह अनदेखी की गई। ऑटो के साथ ई-रिक्शा में भी यात्रियों के लटके हुए होने की तस्वीर सामने आई हैं।
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सुबह सात बजे से विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यह अभियान चलता रहेगा। नियमों के अनुसार ही संचालन कराया जाएगा। -जगरोशन सिंह, प्रभारी, यातायात पुलिस, संभल