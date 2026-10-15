Sambhal News: श्रीराम ने उठाया शिव धनुष, सीता ने डाली गले में वरमाला

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कलाकारों ने राजा जनक द्वारा बेटी सीता के स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने की शर्त दिखाई। देश-विदेश से आए राजा और राजकुमार धनुष को हिला भी नहीं पाए। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्रीराम ने शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम पहुंचे और श्रीराम-लक्ष्मण से संवाद किया। रावण और बाणासुर के बीच हुए संवाद ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। मंचन में श्रीराम और सीता स्वयंवर का दृश्य भी प्रस्तुत किया गया।धनुष यज्ञ लीला में प्रतीक ने श्रीराम, हर्षित ने लक्ष्मण और गिर्राज किशोर ने राजा जनक का अभिनय किया। गोविंद किशोर रावण और राज बिहारी बाणासुर के रूप में दिखे। दीपक सोनू ने परशुराम और सिद्धार्थ ने महर्षि विश्वामित्र की भूमिका निभाई। लीला का निर्देशन डॉ. ओमेंद्र की विशेष देखरेख में हुआ। इस दौरान नवीन चौधरी, संजीव वार्ष्णेय सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।