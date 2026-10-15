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Sambhal News: चलती बाइक से गिरी महिला की जान गई

Thu, 15 Oct 2026 02:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:43 AM IST
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Woman dies after falling from moving bike.
बनियाठेर। मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। अकरौली चौराहे के निकट गोशाला के सामने बाइक से गिरने के बाद अमरावती (40) की मौत हो गई। परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव घर लेकर चले गए।
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थाना क्षेत्र के गांव पचाक निवासी अमरावती अपने बड़े बेटे सोनू सागर के साथ मुरादाबाद के दलपतपुर स्थित बुजपुर देवी मंदिर पर जात लगाने गई थीं। बेटे सोनू ने बताया कि उनकी मां नवरात्र के पूरे व्रत रखती थीं। बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे वे मंदिर से वापस लौट रहे थे।
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मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर थाना बनियाठेर क्षेत्र के अकरौली चौराहे के निकट बनी गोशाला के सामने पहुंचे ही थे। अचानक बाइक पर पीछे बैठी अमरावती गश खाकर सड़क पर जा गिरीं। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। सोनू ने तुरंत अपनी बाइक वहीं सड़क पर छोड़ दी। वह मां को सवारी वाहन से चंदौसी के बाईपास स्थित एक निजी चिकित्सालय लेकर पहुंचा। वहां चिकित्सकों ने अमरावती को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे।
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अमरावती की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने मृतका के शव को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अपने घर ले जाने का फैसला किया। थानाध्यक्ष बोबिंद्र कुमार ने बताया कि थाने पर इस घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर ही आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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