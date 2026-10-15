Sambhal News: दिन में धूप, रात में ठंड लोगों को बना रही बीमार

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उल्टी-दस्त और एलर्जी से पीड़ित मरीज भी परेशानी झेल रहे हैं। चिकित्सकों ने बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, बुधवार को अधिकतम तापमान 31 तो न्यूनतम 21 डिग्री रहा। जनरल फिजिशियन डॉ. चमन प्रकाश ने बताया कि तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है। इससे एलर्जी के मरीजों की दिक्कतें बढ़ रही हैं।उन्हें गले में खराश, जुकाम और लगातार नाक बहने जैसी शिकायतें हो रही हैं। उन्होंने सुबह और रात को बाहर निकलते समय नाक ढकने और मुखौटा पहनने की सलाह दी। धूल-धुएं के संपर्क में आने से बचने और अचानक तापमान बदलाव से परहेज करने को कहा गया है।डॉ. प्रकाश ने कहा कि ठंडा मौसम होने पर कई लोग पानी कम पीते हैं, जिससे समस्या बढ़ सकती है। शरीर में पर्याप्त पानी बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए नियमित रूप से पानी पिएं। जरूरत के अनुसार नारियल पानी जैसे पेय भी ले सकते हैं। उन्होंने ठंडे पेय और शीतल पेय का सेवन कम करने की सलाह दी।