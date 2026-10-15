फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Female students explained social issues using models and charts.

Sambhal News: छात्राओं ने मॉडल और चार्ट से बताईं सामाजिक समस्याएं

Thu, 15 Oct 2026 02:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Female students explained social issues using models and charts.
चंदौसी। एनकेबीएमजी पीजी कॉलेज में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत मॉडल एवं चार्ट प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने पर्यावरण प्रदूषण, जल संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तीकरण और साइबर अपराध जैसी सामाजिक समस्याओं को दर्शाया। उन्होंने इन समस्याओं के बचाव और समाधान के उपाय भी बताए।
विज्ञापन

महाविद्यालय की प्राचार्या अलका रानी अग्रवाल ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने, स्वच्छता अपनाने और सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया। नशा मुक्ति और महिला सशक्तीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्या ने कहा कि छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ समाज की समस्याओं को समझना चाहिए। उन्होंने समाधान के लिए आगे आने का आह्वान किया। ऐसे कार्यक्रमों से छात्राओं में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मॉडल प्रस्तुतीकरण में समूह तीन की हेमलता, ईशा, ज्योति, कमलेश, काजल, कजरी और कनक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समूह छह की रिफा, साक्षी और संवेदना द्वितीय रहीं, जबकि समूह दो की हर्षिता, बीदम, चेतना, चेष्टा, गीता और गायत्री ने तृतीय स्थान हासिल किया।

चार्ट प्रस्तुतीकरण में भूमिका ने प्रथम, नीतू ने द्वितीय और अलीशा मुस्तविग ने तृतीय पुरस्कार जीता। कार्यक्रम के सफल आयोजन में रीता, भावना, बबीता, नीता गुप्ता, अंजुली अग्रवाल, सपना अग्रवाल, इमराना और शोध छात्रा सुरभि पाराशरी का सहयोग रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed