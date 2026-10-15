Sambhal News: ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्राली व कार में भिड़ंत, 11 घायल

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बुधवार की सुबह चालक कार लेकर संभल-हसनपुर मार्ग पर गांव सिंहपुरसानी की ओर से संभल आ रहा था, जबकि ट्रैक्टर संभल की ओर से हसनपुर की ओर जा रहा था। दोनों वाहन जैसे ही गांव रिठाली व कुरकावली के बीच पहुंचे। अज्ञात वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में कार व ट्रैक्टर ट्राली आमने सामने आकर भिड़ गए। जिसके बाद अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे खंदक में घुस गई और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। विज्ञापन

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं, कम चोटिल होने की वजह से बहादुर व दोनों अन्य मजदूर निजी डॉक्टर से उपचार कराने के बाद घर चले गए। असमोली सीओ अमन सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

बुधवार की सुबह चालक कार लेकर संभल-हसनपुर मार्ग पर गांव सिंहपुरसानी की ओर से संभल आ रहा था, जबकि ट्रैक्टर संभल की ओर से हसनपुर की ओर जा रहा था। दोनों वाहन जैसे ही गांव रिठाली व कुरकावली के बीच पहुंचे। अज्ञात वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में कार व ट्रैक्टर ट्राली आमने सामने आकर भिड़ गए। जिसके बाद अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे खंदक में घुस गई और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं, कम चोटिल होने की वजह से बहादुर व दोनों अन्य मजदूर निजी डॉक्टर से उपचार कराने के बाद घर चले गए। असमोली सीओ अमन सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

संभल। नखासा थाना क्षेत्र में संभल-हसनपुर मार्ग पर बुधवार की सुबह छह बजे गांव रिठाली और कुरकावली के बीच कार व ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्राली में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार फिदा हुसैन, आसिफ, मोहम्मद समाबुल, सुल्तान खान निवासी रुकनुद्दीनसराय व मुमताज, मोहम्मद शान, शहजाद, इरशाद और ट्रैक्टर चालक गांव रसूलपुर सराय की मढ़ैया निवासी बहादुर व दो मजदूर घायल हो गए। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।