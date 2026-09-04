Sambhal News: चोरी हुई बाइक के चालान का आया मेसेज तो उड़े होश

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असमोली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर खुमार निवासी तजम्मुल ने वर्ष 2020 में संभल में स्प्लेंडर बाइक खरीदी थी। 17 नवंबर 2021 को वह सदीरनपुर में रिश्तेदारी में शादी समारोह में दावत खाने गए थे, तभी उनकी बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित ने तत्कालीन थाना असमोली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की।पीड़ित ने बताया कि छह और 14 अगस्त को बाइक नंबर पर 6,299 रुपये के चालान कटने के मेसेज फोन पर आए। मेसेज देखकर वह हैरान रह गया। वह तहरीर की कॉपी लेकर असमोली थाने पहुंचा तो पुलिस ने मामला रायसत्ती थाने का बताकर टाल दिया। जानकारों का कहना है कि यह साइबर ठगों का जाल भी हो सकता है। पीड़ित असमंजस में है कि चालान असली है या साइबर ठगों द्वारा फंसाने का तरीका है।