Sambhal News: चोरी हुई बाइक के चालान का आया मेसेज तो उड़े होश
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 04 Sep 2026 01:45 AM IST
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ओबरी। तहसील क्षेत्र के सदीरनपुर गांव में शादी समारोह से पांच साल पूर्व चोरी हुई बाइक के चालान का मेसेज बाइक स्वामी के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। चोरी की तहरीर के आधार पर पीड़ित शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने मामला दूसरे थाने का बताकर टाल दिया।
असमोली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर खुमार निवासी तजम्मुल ने वर्ष 2020 में संभल में स्प्लेंडर बाइक खरीदी थी। 17 नवंबर 2021 को वह सदीरनपुर में रिश्तेदारी में शादी समारोह में दावत खाने गए थे, तभी उनकी बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित ने तत्कालीन थाना असमोली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की।
पीड़ित ने बताया कि छह और 14 अगस्त को बाइक नंबर पर 6,299 रुपये के चालान कटने के मेसेज फोन पर आए। मेसेज देखकर वह हैरान रह गया। वह तहरीर की कॉपी लेकर असमोली थाने पहुंचा तो पुलिस ने मामला रायसत्ती थाने का बताकर टाल दिया। जानकारों का कहना है कि यह साइबर ठगों का जाल भी हो सकता है। पीड़ित असमंजस में है कि चालान असली है या साइबर ठगों द्वारा फंसाने का तरीका है।
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असमोली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर खुमार निवासी तजम्मुल ने वर्ष 2020 में संभल में स्प्लेंडर बाइक खरीदी थी। 17 नवंबर 2021 को वह सदीरनपुर में रिश्तेदारी में शादी समारोह में दावत खाने गए थे, तभी उनकी बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित ने तत्कालीन थाना असमोली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की।
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पीड़ित ने बताया कि छह और 14 अगस्त को बाइक नंबर पर 6,299 रुपये के चालान कटने के मेसेज फोन पर आए। मेसेज देखकर वह हैरान रह गया। वह तहरीर की कॉपी लेकर असमोली थाने पहुंचा तो पुलिस ने मामला रायसत्ती थाने का बताकर टाल दिया। जानकारों का कहना है कि यह साइबर ठगों का जाल भी हो सकता है। पीड़ित असमंजस में है कि चालान असली है या साइबर ठगों द्वारा फंसाने का तरीका है।
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