Sambhal News: बारिश से कच्चे मकान की छत गिरी, महिला गंभीर घायल

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शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने तीनों को मलबे से बाहर निकाला। उन्हें तत्काल संभल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में सुनहरी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। सुनहरी देवी ने बताया कि शनिवार शाम को वे बेटे शुभम (12) और नाती आर्यन (5) के साथ खाना खाकर सो गए थे। सुबह अचानक छत और दीवार गिर गई और तीनों मलबे में दब गए।परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। एक साल के भीतर ही उनके पति और बेटी की मौत हो चुकी है। महिला खुद मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण कर रही है। हादसे के बाद उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत सचिव सुहेल खान और लेखपाल दानवीर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जांच की और रिपोर्ट दैवी आपदा के तहत तहसील प्रशासन को सौंप दी। संवाद