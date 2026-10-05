Sambhal News: मस्जिद बनाने की सूचना पर दौड़ी पुलिस, पांच पर कार्रवाई

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गांव के पूर्व प्रधान रविद्र कुमार ने बताया कि गांव में मदरसे की छत की मरम्मत के लिए मुस्लिम पक्ष ने कहा था। इस पर हिंदू पक्ष ने भी चामुंडा मंदिर की मरम्मत कराने की बात कही थी। इस पर दोनों पक्ष राजी हो गए थे। हिंदू पक्ष ने शुक्रवार को लिंटर डाल दिया था। शनिवार को बाउंड्री आदि का कार्य कराया गया था। पूर्व प्रधान ने बताया कि लेकिन मुस्लिम पक्ष ने मदरसा मरम्मत की जगह मस्जिद का रूप देना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई थी। असमोली के सीओ अमन सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए नफीस अहमद, आसकार, रहीश, फुरकान, मोहम्मद इरशाद के खिलाफ शांतिभंग के अंदेशे में कार्रवाई की गई है।