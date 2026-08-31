Sambhal News: फोटो स्टूडियो में तोड़फोड़, कैमरे तोड़े, गल्ले से रुपये लूटे

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अमरोहा जनपद के थाना डिडौली क्षेत्र के कस्बा चौधरपुर निवासी विनोद सिंह ने बताया कि उसकी मढ़न अड्डे पर फोटोग्राफी की दुकान है। वह कई साल से यहां स्टूडियो चला रहे हैं। आरोप है कि शनिवार 29 अगस्त की शाम करीब छह बजे वह दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ युवक दुकान के बाहर खड़े होकर गाली-गलौज करने लगे।विनोद ने जब गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपी आग बबूला हो गए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी जबरन दुकान के अंदर घुस गए और वहां रखे कैमरे और अन्य सामान तोड़कर फेंक दिया, जिससे हजारों रुपये का नुकसान हुआ। जाते समय आरोपियों ने दुकान के गल्ले में रखे करीब 2500 रुपये भी निकाल लिए। आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।घटना के बाद आसपास के दुकानदारों ने बीच-बचाव किया और पीड़ित को संभाला। सीओ अमन सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।