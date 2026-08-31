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Sambhal News: फोटो स्टूडियो में तोड़फोड़, कैमरे तोड़े, गल्ले से रुपये लूटे

Mon, 31 Aug 2026 01:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 31 Aug 2026 01:26 AM IST
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Photo studio vandalized; cameras smashed, cash looted from the till.
मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र के मढ़न अड्डे पर शनिवार शाम फोटोग्राफी की दुकान में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और गल्ले से नकदी लूटने का मामला सामने आया है। दुकानदार ने तीन लोगों के खिलाफ असमोली थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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अमरोहा जनपद के थाना डिडौली क्षेत्र के कस्बा चौधरपुर निवासी विनोद सिंह ने बताया कि उसकी मढ़न अड्डे पर फोटोग्राफी की दुकान है। वह कई साल से यहां स्टूडियो चला रहे हैं। आरोप है कि शनिवार 29 अगस्त की शाम करीब छह बजे वह दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ युवक दुकान के बाहर खड़े होकर गाली-गलौज करने लगे।
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विनोद ने जब गाली-गलौज का विरोध किया तो आरोपी आग बबूला हो गए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी जबरन दुकान के अंदर घुस गए और वहां रखे कैमरे और अन्य सामान तोड़कर फेंक दिया, जिससे हजारों रुपये का नुकसान हुआ। जाते समय आरोपियों ने दुकान के गल्ले में रखे करीब 2500 रुपये भी निकाल लिए। आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
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घटना के बाद आसपास के दुकानदारों ने बीच-बचाव किया और पीड़ित को संभाला। सीओ अमन सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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