Sambhal News: जामा मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर 33 लोगों को नोटिस थमाए, सात दिन में मांगा जवाब

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दरअसल, संभल महायोजना-2031 के तहत विनियमित क्षेत्र में यह कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को एसडीएम विकास चंद्र ने निरीक्षण के दौरान जामा मस्जिद के पास विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण मिले। महायोजना-2031 प्रभावी है। ऐसे में बिना नक्शा स्वीकृत कराए गए निर्माण गलत हैं।उन्होंने बताया कि जिन निर्माणों के पास स्वीकृत नक्शे नहीं मिले, उनके खिलाफ धारा 10 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक 33 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। तीन और लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। सभी को एक सप्ताह में जवाब देना होगा। इसके बाद विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।एसडीएम ने बताया कि महायोजना के तहत न सिर्फ अवैध निर्माण हटेंगे, बल्कि सड़क की निर्धारित चौड़ाई भी देखी जाएगी। बाजार स्ट्रीट के लिए आरक्षित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों का भी आकलन होगा। बताया कि जहां-जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा वहां कार्रवाई तय करेंगे।