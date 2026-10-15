Sambhal News: मुस्लिम परिवार 50 वर्षों से बना रहा रावण-मेघनाद के पुतले

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मियां सराय निवासी आसिफ हुसैन ने बताया कि उनका परिवार 50 वर्ष से हर साल रावण और मेघनाद के पुतले तैयार करता है। चार वर्ष पहले तक उनके पिता शाहिद इस काम को संभालते थे। उनके निधन के बाद आसिफ ने यह जिम्मेदारी उठा ली है। पूरा परिवार लगकर रावण और मेघनाथ के पुतले तैयार करता है।आसिफ ने बताया कि हमारे पिता के उस्ताद कल्लू पुतले तैयार करते थे। उनके साथ ही पिता ने काम सीखा और वर्षों तक काम किया। उस्ताद कल्लू का निधन हो गया तो पिता ने पूरी तरह काम को संभाला था। बताया कि चार वर्ष पहले उनके पिता का भी निधन हो गया। तब से पूरा परिवार यह जिम्मेदारी संभाल रहा है।आसिफ ने बताया कि वे पुतले बनाने का काम करीब डेढ़ महीने पहले शुरू कर देते हैं। यह उनके लिए रोजगार का साधन है, जिससे आपसी भाईचारा भी दिखाई पड़ता है। उनके हाथ से बने पुतलों की मांग अपने जिले के अलावा आसपास के कई जिलों से रहती है। दशहरा आने से करीब दो महीने पहले से ही पुतलों के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ग्राहक अपनी पसंद की ऊंचाई के पुतले बुक करा जाते हैं।