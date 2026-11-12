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Sambhal News: डांसरों के साथ छेड़खानी, पुलिस पर पथराव, 61 पर प्राथमिकी

Thu, 12 Nov 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:55 AM IST
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Molestation of dancers, stone-pelting at police; FIR registered against 61 people
संभल। बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में जन्मदिन के कार्यक्रम में महिला डांसर के साथ छेड़छाड़ की गई। महिला ने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी।
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मौके पर पीआरवी से पुलिसकर्मी पहुंचे तो आरोपियों ने ईंट-पत्थर बरसाए। इसमें चार पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। पीआरवी पर तैनात सिपाही मोहित कुमार की तहरीर के आधार पर 11 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें पांच महिलाएं भी आरोपी बनाई गई हैं।
पुलिस ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं। सिपाही ने थाने में दी तहरीर में बताया कि मंगलवार की रात को गांव से सूचना मिलने पर गए थे। जहां कुछ लोगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी और सरकारी कार्य में बाधा डाली। जब कार्रवाई कराने का हवाला दिया तो आरोपियों ने ईंट-पत्थर चलाए। इसमें वह और साथी पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया कि पीआरवी में महिला सिपाही समेत चार कर्मचारी थे। इसमें सभी को चोट आई है।
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सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मियों से अभद्रता और महिला से छेड़खानी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। महिला से छेड़खानी में तीन नामजद व 12 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है।
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