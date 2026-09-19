Sambhal News: एकतरफा प्यार में युवती के पिता की हत्या, कोर्ट के आदेश रिपोर्ट

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आरोप है कि युवक ने युवती से एकतरफा प्यार में शादी का दबाव बनाया था और पिता के इन्कार पर रंजिश मान ली थी। छब जून को युवक ने परिजनों संग पिता को लौकी लगवाने के बहाने जंगल ले जाकर मारपीट की और गला दबा दिया। हत्या को हादसा दिखाने के लिए शरीर पर करंट लगाया।पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान आए थे। इस मामले की शिकायत डीआईजी और एसपी से की गई। इसके बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ। सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि राहुल सैनी, चमन, सुखदेव, पप्पू सैनी और पंकज सैनी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पड़ताल की जाएगी।