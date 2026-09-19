Sambhal News: स्वाइन फ्लू आशंकित मरीज की रिपोर्ट निगेटिव निकली
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 19 Sep 2026 01:39 AM IST
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संभल। जिला अस्पताल में शुक्रवार को स्वाइन फ्लू आशंकित मरीज की किट से जांच की गई। रिपोर्ट निगेटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। लक्षण स्वाइन फ्लू की तरह दिखने पर यह जांच की गई थी।
जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेंद्र सैनी ने बताया कि आशंकित मरीजों की जांच की जाती है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में 69 मरीज बुखार पीड़ित भर्ती किए गए। इसमें बच्चे और अधेड़ उम्र के लोग शामिल हैं। सीएमएस ने बताया कि शुक्रवार को 918 मरीजों की ओपीडी की गई है। इसमें 150 से ज्यादा मरीज बुखार से पीड़ित पहुंचे।
गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। साथ ही मरीजों को बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। बताया कि मौसम का बदलाव और लापरवाही करने पर वायरल का असर दिख रहा है। टाइफाइड और मलेरिया के मरीज भी मिल रहे हैं।
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जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेंद्र सैनी ने बताया कि आशंकित मरीजों की जांच की जाती है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में 69 मरीज बुखार पीड़ित भर्ती किए गए। इसमें बच्चे और अधेड़ उम्र के लोग शामिल हैं। सीएमएस ने बताया कि शुक्रवार को 918 मरीजों की ओपीडी की गई है। इसमें 150 से ज्यादा मरीज बुखार से पीड़ित पहुंचे।
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गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। साथ ही मरीजों को बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। बताया कि मौसम का बदलाव और लापरवाही करने पर वायरल का असर दिख रहा है। टाइफाइड और मलेरिया के मरीज भी मिल रहे हैं।
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