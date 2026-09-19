Sambhal News: स्वाइन फ्लू आशंकित मरीज की रिपोर्ट निगेटिव निकली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेंद्र सैनी ने बताया कि आशंकित मरीजों की जांच की जाती है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में 69 मरीज बुखार पीड़ित भर्ती किए गए। इसमें बच्चे और अधेड़ उम्र के लोग शामिल हैं। सीएमएस ने बताया कि शुक्रवार को 918 मरीजों की ओपीडी की गई है। इसमें 150 से ज्यादा मरीज बुखार से पीड़ित पहुंचे।गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। साथ ही मरीजों को बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। बताया कि मौसम का बदलाव और लापरवाही करने पर वायरल का असर दिख रहा है। टाइफाइड और मलेरिया के मरीज भी मिल रहे हैं।