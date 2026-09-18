Sambhal News: ट्रैक्टर का क्लच छूटते ही ट्रॉली के नीचे दबा मजदूर, मौत

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मृतक के तहेरे भाई नवनीत ने बताया कि सुरेंद्र ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे गिट्टी साफ कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक मोनू से अचानक क्लच छूट गई। इससे ट्रैक्टर आगे बढ़ गया और सुरेंद्र ट्रॉली के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।परिजनों ने ट्रैक्टर मालिक और चालक के खिलाफ पिलखुवा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सुरेंद्र अपने पीछे मां मुन्नी देवी, पत्नी जमुना और दो मासूम बेटों शिबू व गोलू को छोड़ गया है। वह चार भाई-बहन में सबसे छोटा था। परिवार का कहना है कि सुरेंद्र की मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।