Sambhal News: भंडारे में प्रसाद को लेकर बच्चों में विवाद, बड़ों में मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 18 Sep 2026 01:22 AM IST
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गुन्नौर। कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूलपुर में बुधवार शाम कथा के समापन के बाद आयोजित भंडारे में प्रसाद लेने को लेकर बच्चों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद बढ़ने पर बच्चों के परिजन भी आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए।
गांव में कई दिनों से कथा का आयोजन चल रहा था। बुधवार को कथा के समापन के बाद भंडारा हुआ। शाम करीब 8 बजे प्रसाद ग्रहण करने के दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। इसके बाद बच्चों के परिजनों के बीच मारपीट शुरू हो गई।
पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती कराया। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि एक पक्ष के इंद्रपाल और कल्याण तथा दूसरे पक्ष की सावित्री और राजमाला घायल हुई हैं। अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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गांव में कई दिनों से कथा का आयोजन चल रहा था। बुधवार को कथा के समापन के बाद भंडारा हुआ। शाम करीब 8 बजे प्रसाद ग्रहण करने के दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। इसके बाद बच्चों के परिजनों के बीच मारपीट शुरू हो गई।
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पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती कराया। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि एक पक्ष के इंद्रपाल और कल्याण तथा दूसरे पक्ष की सावित्री और राजमाला घायल हुई हैं। अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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