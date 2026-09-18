Sambhal News: भंडारे में प्रसाद को लेकर बच्चों में विवाद, बड़ों में मारपीट

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गांव में कई दिनों से कथा का आयोजन चल रहा था। बुधवार को कथा के समापन के बाद भंडारा हुआ। शाम करीब 8 बजे प्रसाद ग्रहण करने के दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। इसके बाद बच्चों के परिजनों के बीच मारपीट शुरू हो गई।पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती कराया। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि एक पक्ष के इंद्रपाल और कल्याण तथा दूसरे पक्ष की सावित्री और राजमाला घायल हुई हैं। अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।