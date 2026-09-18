Sambhal News: घर में घुसकर महिला से मारपीट, चार पर रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

गांव नगलिया भूड़ निवासी पप्पू का आरोप है कि 10 सितंबर की दोपहर गांव के ही चार लोगों ने घर में घुसकर पत्नी के साथ बेवजह गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडे से जमकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। गंभीर रूप से घायल पत्नी को बहजोई सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर गांव नगलिया भूड़ निवासी दिनेश, छोटे, रजनेश और क्रेष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद