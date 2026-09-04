Sambhal News: बिजली गिरने से मकान ढहा, पांच लोग मलबे में दबे, बाल-बाल बचे

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यह घटना बुधवार शाम करीब पांच बजे हुई। मोहम्मद नगर निवासी रामश्री अपने चार बच्चों के साथ इस पक्के मकान में रहती थीं। उनके बच्चों में संजीव कुमार (28), सविता (22), जितेंद्र (20) और अंशु (16) शामिल हैं। बिजली गिरने से मकान भरभराकर ढह गया और घर का सारा सामान भी नष्ट हो गया। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी पांच लोगों को बाहर निकाला। संजीव कुमार को मामूली चोटें आईं, जबकि अन्य सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इस हादसे में हजारों रुपये के नुकसान का अनुमान है। परिवार अब खुले में रहने को मजबूर है।ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। लेखपाल विनीत कुमार ने बताया कि उन्हें बिजली से मकान गिरने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर नुकसान का आकलन किया जाएगा। रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी और नियमानुसार सहायता दिलाई जाएगी।