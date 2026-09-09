Sambhal News: बहजोई हादसे में घायल ब्रजकिशोर ने उपचार के दौरान तोड़ा दम

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मृतक के छोटे भाई पप्पू के मुताबिक, ब्रजकिशोर कपड़े की फेरी लगाकर परिवार का भरण पोषण करता था। रविवार को कपड़ा खरीदने के लिए बहजोई गया था। बहजोई से गांव लौटते समय गांव बमनेटा के पास हादसा हो गया। जिसमें ऑटो सवार जिला बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा के गांव परमानंद निवासी महिला रोहिणी समेत बहजोई के मोहल्ला कुरेशियान निवासी युवक रुबैद व गांव सादातबाड़ी निवासी ऑटो चालक श्यौदान, धनारी के गांव जड़वार निवासी रामपाल व चंदौसी के मोहल्ला हनुमान गढ़ी निवासी ध्रुव व सर्वाध्या की मौत हो गई थी, जबकि ब्रजकिशोर समेत पांच लोग घायल हो गए थे। बताया कि ब्रजकिशोर का मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। जहां पर मंगलवार की दोपहर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।वर्जनहादसे में घायल ब्रजकिशोर की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में बहजोई कोतवाली में आरोपी डंपर चालक के खिलाफ पहले से ही रिपोर्ट दर्ज है। आरोपी डंपर चालक की गिरफ्तारी को पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। -स्तुति सिंह, सीओ, बहजोई