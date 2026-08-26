Sambhal News: जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुनवाई 29 सितंबर को

विज्ञापन

--

--

--

बता दें कि संभल में 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में वाद दायर किया था। डीजीसी प्रिंस शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई को 25 अगस्त की तारीख लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही स्थगित होने के कारण सुनवाई के लिए अब 29 सितंबर की तारीख नियत कर दी गई है। संवादसिमरन गुप्ता के पक्षकार बनने के प्रार्थनापत्र पर पत्र पर भी टली सुनवाईचंदौसी। संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले दायर किए गए मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उनका कहना है कि हम सनातनी हैं, उन्हें उक्त मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। इस मामले में भी 25 अगस्त दिन मंगलवार को सुनवाई होनी थी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 सितंबर नियत कर दी है।