Sambhal News: यात्री स्टैंड पर थे... बसें बदायूं चुंगी से निकल गईं
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Mon, 31 Aug 2026 01:32 AM IST
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चंदौसी। रक्षाबंधन के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ रविवार को भी बरकरार रही। मायके से रक्षाबंधन के बाद घर लौट रही महिलाएं व अन्य यात्री रोडवेज बस स्टैंड पर बसों का इंतजार करते रहे और बसें स्टैंड तक आने के बजाय बदायूं चुंगी से ही सवारियां भरकर निकलती रहीं। जिम्मेदारों का तर्क यह था कि रेलवे फाटक के जाम के कारण बसों को अंदर नहीं लाया जा सका।
रविवार को सुबह से ही बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई। रक्षाबंधन के बाद महिलाएं सामान और बच्चों के साथ मायके से ससुराल लौटने के लिए बसों का इंतजार करती नजर आई। शनिवार की तुलना में रविवार को यात्रियों की भीड़ अधिक रही। मुरादाबाद, बदायूं और पीतलनगरी डिपो की अधिकांश रोडवेज बसें चंदौसी बस स्टैंड पहुंचने के बजाय बदायूं चुंगी से होकर गुजारी गईं।
बस स्टैंड पर पर्याप्त संख्या में बसें नहीं पहुंचने के कारण यात्रियों को अपनी बस के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जाम की वजह से मुरादाबाद, बदायूं और पीतलनगरी डिपो की अधिकांश रोडवेज बसें बस स्टैंड आने के बजाय बदायूं चुंगी से होकर गुजारी गईं। जिन यात्रियों को इसकी जानकारी हो गई, वे सामान लेकर बदायूं चुंगी पहुंच गए और वहां से बस पकड़कर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।
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बस स्टैंड प्रभारी राजीव यादव ने बताया कि त्योहार के चलते शनिवार की तुलना में रविवार को यात्रियों की भीड़ अधिक रही। वहीं रेलवे फाटक पर जाम की वजह से काफी बसें बदायूं चुंगी से ही सवारियां लेकर लौट गईं।
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रविवार को सुबह से ही बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई। रक्षाबंधन के बाद महिलाएं सामान और बच्चों के साथ मायके से ससुराल लौटने के लिए बसों का इंतजार करती नजर आई। शनिवार की तुलना में रविवार को यात्रियों की भीड़ अधिक रही। मुरादाबाद, बदायूं और पीतलनगरी डिपो की अधिकांश रोडवेज बसें चंदौसी बस स्टैंड पहुंचने के बजाय बदायूं चुंगी से होकर गुजारी गईं।
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बस स्टैंड पर पर्याप्त संख्या में बसें नहीं पहुंचने के कारण यात्रियों को अपनी बस के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जाम की वजह से मुरादाबाद, बदायूं और पीतलनगरी डिपो की अधिकांश रोडवेज बसें बस स्टैंड आने के बजाय बदायूं चुंगी से होकर गुजारी गईं। जिन यात्रियों को इसकी जानकारी हो गई, वे सामान लेकर बदायूं चुंगी पहुंच गए और वहां से बस पकड़कर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।
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बस स्टैंड प्रभारी राजीव यादव ने बताया कि त्योहार के चलते शनिवार की तुलना में रविवार को यात्रियों की भीड़ अधिक रही। वहीं रेलवे फाटक पर जाम की वजह से काफी बसें बदायूं चुंगी से ही सवारियां लेकर लौट गईं।