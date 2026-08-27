Sambhal News: गंगा का जलस्तर घटा, गांवों में बीमारियों का खतरा बढ़ा

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गंगा तट पर बसे रघुपुर पुख्ता, उदिया नगला, तोतापुर, मेंगरा और बझांगी गांवों के खेतों में पानी एक से दो फीट कम हुआ है। ग्रामीण अतर सिंह ने बताया कि पानी कम होने के बावजूद जगह-जगह दलदल बन गया है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। खेतों में अभी भी पानी भरा है, जिससे फसलें खराब होने की आशंका है। गंदे पानी के जमाव से मच्छरों की भरमार हो गई है। इससे मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार फैलने का खतरा बढ़ा है। बच्चों और बुजुर्गों में बुखार के मामले भी सामने आने लगे हैं।ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत से एंटी लार्वा व ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मांग की है। उन्होंने दवाइयों का वितरण करने की भी अपील की है। एसडीएम अवधेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों व खेतों से गंगा का पानी लगातार घट रहा है। बीमारियों की रोकथाम के लिए गांवों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर लगवा कर मरीजों का उपचार भी किया जा रहा है।