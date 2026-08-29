फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Four injured, including a brother and sister, in collision between two bikes.

Sambhal News: दो बाइकों की भिड़ंत में भाई-बहन समेत चार घायल

Sat, 29 Aug 2026 01:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 29 Aug 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Four injured, including a brother and sister, in collision between two bikes.
जुनावई। रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने जा रहे लोगों के साथ हाईवे पर दो अलग-अलग हादसे हो गए। बाइक भिड़ंत में भाई-बहन समेत चार लोग घायल हो गए। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
विज्ञापन


पहला हादसा धनारी थाना क्षेत्र के गांव हरफरी निवासी लोकेश कुमार के साथ हुआ। वह अपनी बहन गुड्डो के साथ बाइक से जुनावई थाना क्षेत्र के गांव गंगुर्रा में ननिहाल राखी बंधवाने जा रहे थे। मेरठ-बदायूं हाईवे पर सामने से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों गिरकर घायल हो गए। आरोपी चालक मौके से भाग गया।
विज्ञापन

राहगीरों ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया। दूसरा हादसा गांव करिया खेड़ा बगुर्रा निवासी भूरे सिंह के साथ हुआ। वह अपनी मां लौंगश्री के साथ बाइक से मामा को राखी बंधवाने जा रहे थे। हाईवे पर धनीपुर गांव के पास उनकी बाइक दूसरी बाइक से भिड़ गई। हादसे में मां-बेटे दोनों घायल हो गए। हादसों से त्योहार के दिन परिजनों में चिंता रही। थानाध्यक्ष धीरज सिंह ने कहा कि इन हादसों को लेकर किसी की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed