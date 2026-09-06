Sambhal News: एक मत से प्रतिद्वंद्वी को हराकर डॉ. अजफर बने पीएमएसए के जिलाध्यक्ष

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चुनाव में कुल 49 मतों में से 48 मत पड़े। अध्यक्ष पद के लिए डॉ. अजफर कमाल को 24 मत मिले। डॉ. मनमोहन शर्मा को 23 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष के दो पदों पर सीएचसी नरौली के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विश्वास अग्रवाल ने 30 मतों के साथ विजय प्राप्त की। दूसरे उपाध्यक्ष पद के लिए नरौली के चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार सिंह को 29 मत मिले।सचिव पद पर पंवासा सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार ने 28 मत हासिल किए। उन्होंने डॉ. दिग्विजय सिंह चौहान को नौ मतों से हराया। वित्त सचिव पद पर सीएचसी संभल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष अरोरा ने 25 मत प्राप्त किए। उन्होंने डॉ. खिलेंद्र सक्सेना को तीन मतों से पराजित किया। सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी पद पर सीएचसी जुनावई के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विरास निर्विरोध चुने गए।बराबर-बराबर मिले मत... पर्ची से फैसलाउपाध्यक्ष के दूसरे पद के लिए सीएचसी गुन्नौर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजकिशोर और डॉ. मनोज कुमार सिंह को बराबर 29-29 मत मिले थे। टाई होने की स्थिति में पर्ची डालकर विजेता का चयन किया गया। पर्ची के माध्यम से नाम निकलने पर डॉ. मनोज कुमार सिंह को उपाध्यक्ष के दूसरे पद के लिए विजयी घोषित किया गया। यह चुनाव शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला।इनकी देखरेख में हुआ चुनावचुनाव अधिकारी चंदौसी संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हरवेंद्र सिंह ने नतीजों की जानकारी दी। यह चुनाव जिला चुनाव अधिकारी डॉ. पंकज विश्नोई की देखरेख में संपन्न हुआ। राज्य स्तर से नामित मुरादाबाद के डॉ. संजीव वेलबाल और अमरोहा के डॉ. कामेंद्र सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. तरुण पाठक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजीव राठौर और सहायक निर्वाचन अधिकारी महेश चंद्र गौतम ने सभी विजयी चिकित्सकों को बधाई दी।