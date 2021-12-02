फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Couple returning from the fields surrounded and beaten; house pelted with stones.

Sambhal News: खेत से लौट रहे दंपति को घेरकर पीटा, घर पर किया पथराव

Fri, 28 Aug 2026 12:08 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 28 Aug 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Couple returning from the fields surrounded and beaten; house pelted with stones.
जुनावई। थाना क्षेत्र के गांव खेरिया रुद्र में खेत से घर लौट रहे व्यक्ति के साथ मारपीट और घर में घुसकर पथराव का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


गांव निवासी पप्पू ने पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि 23 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे वह अपनी पत्नी चंद्रवती के साथ खेत से काम कर घर लौट रहा था। आरोप है कि गांव के ही रजनेश, आराम सिंह, रामपाल और अजयवीर ने उसे देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी उसके घर में घुस आए और पथराव करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की।
विज्ञापन

पथराव में पप्पू के पैर में चोट आई है। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पहले भी घर में घुसकर मारपीट कर चुके हैं, जिससे परिवार को अनहोनी की आशंका बनी हुई है। थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed