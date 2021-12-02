Sambhal News: खेत से लौट रहे दंपति को घेरकर पीटा, घर पर किया पथराव
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 28 Aug 2026 12:08 AM IST
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जुनावई। थाना क्षेत्र के गांव खेरिया रुद्र में खेत से घर लौट रहे व्यक्ति के साथ मारपीट और घर में घुसकर पथराव का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव निवासी पप्पू ने पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि 23 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे वह अपनी पत्नी चंद्रवती के साथ खेत से काम कर घर लौट रहा था। आरोप है कि गांव के ही रजनेश, आराम सिंह, रामपाल और अजयवीर ने उसे देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी उसके घर में घुस आए और पथराव करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की।
पथराव में पप्पू के पैर में चोट आई है। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पहले भी घर में घुसकर मारपीट कर चुके हैं, जिससे परिवार को अनहोनी की आशंका बनी हुई है। थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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गांव निवासी पप्पू ने पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि 23 अगस्त को दोपहर करीब दो बजे वह अपनी पत्नी चंद्रवती के साथ खेत से काम कर घर लौट रहा था। आरोप है कि गांव के ही रजनेश, आराम सिंह, रामपाल और अजयवीर ने उसे देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी उसके घर में घुस आए और पथराव करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की।
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पथराव में पप्पू के पैर में चोट आई है। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पहले भी घर में घुसकर मारपीट कर चुके हैं, जिससे परिवार को अनहोनी की आशंका बनी हुई है। थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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