Sambhal News: दो सगे भाइयों के घरों में नकब लगाकर लाखों की चोरी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:31 AM IST
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चंदौसी। कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चंडरौआ में शुक्रवार रात चोरों ने दो सगे भाइयों के घरों को निशाना बनाते हुए नकब लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर पीछे से दीवार में नकब लगाकर घर में घुसे और कमरों में रखा सोने-चांदी का जेवर, 50 हजार रुपये की नकदी और पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए।
घटना थाना क्षेत्र की छाबड़ा पुलिस चौकी के गांव चंडरौआ की है। पीड़ित जालिम सिंह और रामौतार सिंह के घरों में चोरों ने पीछे से नकब लगाया और कमरों को खंगाल डाला। सुबह जब परिजन जागे तो कमरों में नकब लगा देखा और सामान बिखरा पड़ा था, तब चोरी का पता चला। थाने में दी तहरीर दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से कुढ़फतेहगढ़ थाने में तहरीर देकर चोरी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शिकायत पर पुलिस को भेज कर जांच कराई गई तो मामला झूठा पाया गया।जिससे पीड़ित ने भी लिख कर दे दिया है। संवाद
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घटना थाना क्षेत्र की छाबड़ा पुलिस चौकी के गांव चंडरौआ की है। पीड़ित जालिम सिंह और रामौतार सिंह के घरों में चोरों ने पीछे से नकब लगाया और कमरों को खंगाल डाला। सुबह जब परिजन जागे तो कमरों में नकब लगा देखा और सामान बिखरा पड़ा था, तब चोरी का पता चला। थाने में दी तहरीर दोनों भाइयों ने संयुक्त रूप से कुढ़फतेहगढ़ थाने में तहरीर देकर चोरी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शिकायत पर पुलिस को भेज कर जांच कराई गई तो मामला झूठा पाया गया।जिससे पीड़ित ने भी लिख कर दे दिया है। संवाद
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