फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Boy visiting maternal grandparents' home dies after coming into contact with high-tension line.

Sambhal News: ननिहाल आए बालक की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत

Wed, 14 Oct 2026 01:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 14 Oct 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Boy visiting maternal grandparents' home dies after coming into contact with high-tension line.
बबराला (संभल)। गांव मीरमपुर में मंगलवार की सुबह ननिहाल आए ओमकार के धेवते दिव्यांश (10) की छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर माैत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
विज्ञापन

ग्राम प्रशासक शिशुपाल ने बताया कि गांव निवासी ओमकार की बेटी सुमन की शादी दिल्ली के मंगोलपुरी निवासी कोमल के साथ हुई थी। बताया कि सुमन करीब एक सप्ताह पहले बेटी प्रिया और बेटे धीरज, दिव्यांश उर्फ दिनेश व डिग्गू के साथ अपने मायके मीरमपुर आई थी। मंगलवार सुबह करीब साढ़े 10:30 बजे दिव्यांश बांस की सीढ़ी के सहारे पड़ोसी अतर सिंह के मकान की छत पर पहुंच गया। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। परिजन उपचार के लिए बबराला के निजी अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया।
विज्ञापन

थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बिजली विभाग के एक्सईएन डिंकल पटेल ने बताया कि संबंधित लाइन मकान निर्माण से पहले से लगी है और मकान स्वामियों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed