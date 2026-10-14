Sambhal News: झाड़ियों में मिला नवजात, सीएचसी में भर्ती कराया

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गांव में सुबह एक महिला गोबर डालने जा रही थी, तभी उसे झाड़ियों के बीच से नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। देखने पर झाड़ियों में नवजात पड़ा मिला। महिला ने गांव में जाकर ग्रामीणों को बताया, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे और नवजात को गांव में एक घर ले आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अपने संरक्षण में लेकर गुन्नौर सीएचसी में भर्ती कराया। झाड़ियों में नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा, इस बारे में अभी जानकारी नहीं हो सकी है। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी संदीप मलिक ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर भेजी थी। पुलिस ने नवजात को सीएचसी में भर्ती कराया है। संवाद

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गुन्नौर (संभल)। कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगावास में मंगलवार सुबह झाड़ियों में नवजात मिलने की चर्चा होते ही मौके पर भीड़ लग गई। पुलिस ने नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया।