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Sambhal News: झाड़ियों में मिला नवजात, सीएचसी में भर्ती कराया

Wed, 14 Oct 2026 01:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 14 Oct 2026 01:38 AM IST
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Newborn found in bushes; admitted to CHC.
गुन्नौर (संभल)। कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगावास में मंगलवार सुबह झाड़ियों में नवजात मिलने की चर्चा होते ही मौके पर भीड़ लग गई। पुलिस ने नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया।
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गांव में सुबह एक महिला गोबर डालने जा रही थी, तभी उसे झाड़ियों के बीच से नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी। देखने पर झाड़ियों में नवजात पड़ा मिला। महिला ने गांव में जाकर ग्रामीणों को बताया, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे और नवजात को गांव में एक घर ले आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अपने संरक्षण में लेकर गुन्नौर सीएचसी में भर्ती कराया। झाड़ियों में नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा, इस बारे में अभी जानकारी नहीं हो सकी है। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी संदीप मलिक ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर भेजी थी। पुलिस ने नवजात को सीएचसी में भर्ती कराया है। संवाद
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