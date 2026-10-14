Sambhal News: ऑप्टीकल सेंटर में बेसमेंट की दीवार संग लिंटर गिरा, डॉक्टर और ग्राहक घायल

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मोहल्ला कोटपूर्वी निवासी डाॅ. वीरेंद्र रस्तोगी बाजार में सिटीजन ऑप्टिकल्स चलाते हैं। मंगलवार दोपहर में दो बजे के करीब मंडी किशनदास सराय निवासी मौलाना मोहम्मद काजिम अपना चश्मा बदलवाने पहुंचे थे। डॉ. वीरेंद्र रस्तोगी ने उनकी नजर मशीन से जांचने की बात कही। करीब दो मिनट बाद ही बेसमेंट का लेंटर अचानक गिर गया। इससे डॉक्टर और ग्राहक करीब आठ फीट नीचे जा गिरे। घटना के बाद बाजार में अफरा-तफरी मच गई। लेंटर गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंच गए। कुछ लोग दुकान के अंदर से और कुछ बेसमेंट के रास्ते से अंदर गए। उन्होंने दोनों को मलबे से बाहर निकाल लिया। घटना के बाद सीओ कुलदीप कुमार, कोतवाल मोहित बालियान, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। जांच की गई। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि बेसमेंट की दीवार कमजोर होने के कारण लेंटर गिरा। डॉक्टर और ग्राहक को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि, दोनों सुरक्षित हैं। सुरक्षा के द़ृष्टिगत बेसमेंट के ऊपर बनी दुकानों को बंद करा दिया गया है।

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संभल। कोतवाली क्षेत्र में स्थित मुख्य बाजार में आई ऑप्टीकल सेंटर के नीचे बेसमेंट की दीवार गिर गई। इसके साथ लिंटर भी गिर पड़ा। इसके मलबे के साथ डॉ. वीरेंद्र रस्तोगी और ग्राहक मुहम्मद काजिम भी गिरे, जो दबकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने बामुश्किल इन्हें बाहर निकाला।