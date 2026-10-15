फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Allegations of fraud involving lakhs and pressure to convert; demand for action.Allegations of fraud involving lakhs and pressure to convert; demand for action.

Sambhal News: लाखों की धोखाधड़ी और धर्मांतरण के दबाव का आरोप, कार्रवाई की मांग

Thu, 15 Oct 2026 02:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Allegations of fraud involving lakhs and pressure to convert; demand for action.Allegations of fraud involving lakhs and pressure to convert; demand for action.
संभल। हयातनगर थाना क्षेत्र की चरनवती सैनी ने एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी, पति को बंधक बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एएसपी से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

चरनवती के अनुसार, करीब तीन वर्ष पहले आरोपी ने उनके पति की छह बीघा जमीन पेशगी पर ली थी। उसने आवास योजना में कॉलोनी दिलाने का भरोसा देकर परिवार से संपर्क बढ़ाया। महिला का आरोप है कि वर्ष 2024 से आरोपी के बैंक खाते में कुल 4 लाख 92 हजार रुपये भेजे गए।
विज्ञापन

बिलारी और ऐंचोली में जमीन के लेन-देन के साथ मुरादाबाद में प्लॉट दिलाने के नाम पर करीब 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। चरनवती ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में उनके पति को बंधक बनाकर हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बदले 50 लाख रुपये देने की बात कही गई। 6 अक्तूबर 2026 को एक छलपूर्वक समझौतानामा तैयार कराया गया। रुपये मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई।

चरनवती सैनी ने अपनी शिकायत में आरोपों की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने घटना से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed