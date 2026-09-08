Sambhal News: दूध में मक्खी या मच्छर... भिड़ गए दो पक्ष

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव निवासी राज बहादुर का आठ वर्षीय बेटा अभिषेक रविवार शाम गांव में ही नत्थू की डेयरी से आधा किलो दूध लेकर घर पहुंचा। परिजनों ने दूध देखा तो उसमें मक्खी पड़ी होने की बात सामने आई। इस पर राज बहादुर दूध लेकर डेयरी पर पहुंचा और शिकायत की। डेयरी संचालक नत्थू ने दूध देखकर कहा कि इसमें मक्खी नहीं, मच्छर है।इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और विवाद बढ़ गया। ग्रामीणों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद राज बहादुर ने डायल 112 को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी ली और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों को समझाया। इसके बाद दोनों पक्ष शांत हुए और आपस में समझौता हो गया। दूध में मक्खी या मच्छर निकलने जैसी छोटी बात पर पुलिस बुलाने की घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है।