Sambhal News: मछली पालन के तालाब में डूबी 19 महीने की बच्ची, मौत

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महक अपने पिता हरपाल सिंह के साथ तालाब के नजदीक बने घर में रहती थी। बृहस्पतिवार दोपहर करीब 2 बजे वह खेलते हुए तालाब में चली गई। जब परिजनों को महक नहीं दिखी तो उन्होंने तलाश शुरू की। कुछ देर बाद बच्ची का शव तालाब में उतराता हुआ मिला। परिजन तुरंत उसे संभल के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने महक को मृत घोषित कर दिया।पिता हरपाल ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्य घर के अंदर थे। बच्ची किसी तरह तालाब तक पहुंच गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बिना किसी पुलिस कार्रवाई के बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया है।हरपाल सिंह सिरसी निवासी एक व्यक्ति के तालाब की रखवाली करते हैं। उनका परिवार तालाब किनारे ही रहता है। संभल के सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वह थाना पुलिस से इस संबंध में जानकारी कराएंगे।